Sarno. Una parte di via Tenente Luigi Buonaiuto intitolata all'ingegnere Celentano: è polemica in città, interviene la famiglia

E’ polemica a Sarno sulla intitolazione di una parte della strada via Tenente Luigi Buonaiuto, all’ingegnere Nunzio Celentano. Sulla questione è intervenuta la famiglia Buonaiuto con il dottore Francesco Buonaiuto, nipote del tenente Luigi.

“Apprendo con vivo disappunto, mio e di tutta la famiglia Buonaiuto, - scrive Francesco Buonaiuto - i contenuti di una deliberazione della Giunta comunale di Sarno con la quale l’attuale via intitolata a Luigi Buonaiuto, Tenente pilota, eroe pluridecorato al valore militare, caduto in azione di guerra, viene, improvvidamente, divisa in due tronconi intitolando una parte di questi ad altro nominativo creando, tra l’altro, ai residenti, innumerevoli problemi di tipo burocratico-amministrativo. Tale atto, a mio giudizio, risulta immotivato ed incomprensibile stante la notevole quantità di strade che, in questo paese, sono senza dediche particolari e che, potevano essere utilizzate per gli scopi voluti dall’amministrazione. Il sottoscritto stigmatizza questo uso distorto della toponomastica cittadina che, ricordiamo, dovrebbe essere utilizzata per indicare alla popolazione persone che con il loro esempio hanno dato lustro al paese e non essere asservita ad operazioni politico-elettoralistiche. Infatti, l’insegnamento che si ricava da tale atto è che quelli che hanno dato a questo paese la propria intelligenza, il proprio coraggio ed infine la propria vita, possono essere impunemente penalizzati e mortificati, spesso a favore di chi da questo paese ha ampiamente ricevuto, da decisioni prese in un consesso esclusivamente politico senza che una struttura qualificata a cui dovrebbero essere affidate tali incombenze, esprimesse alcuna valutazione su tale opportunità. Ricordo, a tal proposito, che il TAR Toscana, in una recente sentenza ha opportunamente rigettato una simile deliberazione di un comune toscano per le stesse motivazioni esposte in premessa”.

La giunta comunale, infatti, proprio qualche settimana fa, ha deciso di intitolare un tratto di strada, con inizio da via Lanzara sino all'altezza di Via Mariano Orza, attualmente denominata "Via Tenente Luigi Buonaiuto", all’ingegnere Nunzio Celentano, nel centenario della sua nascita.

Una decisione che ha creato non poche polemiche in città, in tanti hanno attaccato la decisione dell'amministrazione. Tra questi ad intervenire sulla questione anche l'Associazione Arma Aeronautica di Sarno

“Apprendiamo, con profondo rammarico, di una rimodulazione della toponomastica sarnese che riguarda, in particolare, un tratto di via Tenente Luigi Buonaiuto. L’attuale strada dedicata al militare sarnese sarebbe stata rinominata - per metà della sua lunghezza- ed intestata ad un altro dedicatario. Senza assolutamente voler entrare nel merito della persona a cui viene adesso riconosciuta l’intitolazione, facciamo rilevare che via Tenente Luigi Buonaiuto è ormai una via storica di Sarno, in memoria di un nostro concittadino, eroe di guerra caduto per difendere la nostra Nazione. Speriamo, pertanto, in un confronto - con la nostra associazione - che possa portare ad una soluzione diversa e che non scontenti nessuno".