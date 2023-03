PD, tessere e sospetti: di dimette l'ex Procuratore Franco Roberti, presidente della commissione

L'ex procuratore capo di Salerno, Franco Roberti, si è dimesso da presidente della Commissione del Pd Campania per il rinnovo del tesseramento del partito. L'attuale europarlamentare ha lasciato l'incarico finito nella bufera dopo il caso delle tessere "sospette" e delle nuove iscrizioni a Caserta e provincia che non sono state ancora approvate e che hanno causato un polverone in vista delle Primarie del Pd che hanno visto il trionfo di Elly Schlein. Adesso, anche su questo fronte, si attendono decisioni dal partito nazionale e dalla nuova guida: se qualche settimana fa, infatti, sembrava spianata la strada per il voto di Rosetta D'Amelio, ex presidente del Consiglio regionale, a nuovo presidente del Pd Campania, adesso prende di nuovo corpo l'ipotesi di un commissariamento.