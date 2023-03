Scossa di terremoto di 4.6 della scala Richter in provincia di Campobasso, avvertita anche nell'Agro Sarnese Nocerino

Una scossa di terremoto di 4.6 della scala Richter con epicentro in provincia di Campobasso si è avvertita anche in Campania. È quanto si legge sul profilo Twitter dell'Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), secondo cui l'epicentro esatto del sisma è stato individuato due chilometri a ovest di Montagano, a una profondità di 23 chilometri. La scossa è stata avvertita nelle zone limitrofe, in provincia di Isernia e nell'Alto Casertano, a Napoli, ma anche nel Beneventano e in alcuni comuni dell'Agro Sarnese Nocerino, in tutto l'Abruzzo, così come nel Basso Lazio e nella vicina Puglia.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco la scossa è avvenuta alle 23:52. Non si registrano vittime o feriti ma solo qualche crepa sui muri di alcuni edifici e paura fra gli abitanti della zona.