L’Azienda consortile Agro Solidale presenta la Carta Servizi: sempre più vicini ai cittadini

L’Azienda consortile Agro Solidale presenta la Carta Servizi, sempre più servizi per gli utenti dei Comuni dell’Ambito: Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno.

Questa mattina, 20 aprile 2023, presso Villa Lanzara di Sarno si è tenuta una conferenza stampa di presentazione della nuova Carta Servizi di Agro Solidale.

La Carta Servizi dell’Azienda ovviamente non è una novità in quanto la cosiddetta Legge Anticorruzione, 190/2012, prescrive alle amministrazioni pubbliche l’onere di pubblicare la propria carta servizi o comunque un documento recante gli standards di qualità dei servizi erogati.

Ed in linea a quanto prescritto dalla Legge, l’Azienda Consortile, sin dalla sua costituzione, si è dotata di una Carta Servizi regolarmente pubblicata sul suo sito istituzionale.

La Carta dei Servizi in digitale e cartacea per arrivare a tutti

“Sappiamo di vivere in un’era cosiddetta digitale dove la gran parte delle informazioni vengono scambiate velocemente tramite rete con computers, cellulari e simili e anche la Carta Servizi dell’Azienda aveva e continua ad avere anche un formato digitale facilmente scaricabile dal suo sito internet. Ma questa parola facilmente deve farci riflettere. – spiega il presidente del Cda di Agro Solidale Ferdinando Prevete - Infatti, può essere facile scaricare, leggere, eventualmente stampare un documento digitale per chi ha dimestichezza con un computer un telefonino; ed oggi ciò è certamente facile, si, per molti, ma non per tutti.

Infatti, non bisogna sottovalutare il fatto che, nonostante viviamo nell’era digitale, continua ad esserci una buona parte della popolazione – o perché anziano o perché non può permettersi un computer o perché poco alfabetizzato o per altri e più svariati motivi – non può o non sa usare i canali di informazione digitali ma è ancora legato ai sistemi tradizionali di informazione e, cioè, la stampa.

Queste ragioni, dunque, hanno spinto il CDA - con l’assenso della Dirigenza che ringrazio - a voler fortemente che la nuova carta Servizi dell’Azienda avesse un supporto cartaceo e, quindi, stabile e duraturo, dal contenuto molto più snello e sintetico di quello digitale originario, ma soprattutto di semplice e rapida consultazione”.

Una Carta dei Servizi suddivisa per aree

Questa nuova Carta dei Servizi, che ha il pregio di avere una grafica accattivante, contiene al suo interno la cosiddetta mappa dei Servizi in cui questi sono suddivisi per aree (anziani, disabili, non autosufficienti, minori e famiglie, contrasto alla povertà) e per ciascuno di essi si spiega brevemente la natura del servizio, a chi si rivolge e come accedervi.

“Esso sarà distribuito presso tutti i segretariati sociali dislocati presso i quattro Comuni dell’Ambito ma anche presso tutti i soggetti (Enti del Terzo Settore e non) che erogano Servizi per conto dell’Azienda così da poter mantenere con l’utenza un rapporto molto più diretto e semplificato. – continua Prevete -

Quindi, essa costituirà una sorta di bussola, di guida per orientarsi nel mondo dei Servizi che eroga l’Azienda.

La Carta contiene un elenco dei servizi che, ad oggi, offre l’Azienda, elenco che tuttavia non deve considerarsi tassativo in quanto a breve l’offerta sarà arricchita di altri e nuovi servizi alla cui attivazione l’Azienda sta già lavorando e mi riferisco a quelli finanziati dal PNRR e, cioè la Stazione di Posta ed Housing First - per menzionarne solo alcuni - che saranno allocati presso strutture pubbliche comunali, vecchie o in disuso, che saranno ristrutturate proprio grazie ai fondi europei destinati per tali servizi.

In definita, la carta dei servizi si pone l’obiettivo di fornire un’informazione semplice, adeguata e corretta che risulta di fondamentale importanza proprio per garantire a ciascun cittadino la prestazione di cui ha bisogno e che la Legge gli riconosce. Infatti, nel mondo dei servizi non vige quasi mai l’automatismo ma il principio della domanda per cui se chiedi e chiedi correttamente, ti verrà riconosciuto, altrimenti quel diritto resterà solo qualcosa di astratto”, conclude Prevete.

Il direttore Cardillo: solo il 10 % delle risorse provengono dai Comuni

“E’ molto importante sottolineare che le risorse provengono solo per il 10per cento dai trasferimenti comunali, il restante 90 per cento delle risorse provengono da fondi europei, Pon inclusione e da altre risorse nazionali. – spiega il direttore di Agro Solidale Gerardo Cardillo – Quindi, la capacità di offrire servizi e anche la competenza di mettere insieme risorse e strumenti va oltre. Il lavoro che facciamo, insieme a tutte le altre componenti, che ci siamo ritrovati qui questa mattina, e mi riferisco all’Azienda, ai Comuni, ai professionisti, alle associazioni, insieme formiamo una comunità che dà delle risposte ai bisogni di questo territorio e contribuisce a creare servizi con competenza e professionalità.

La carta dei servizi non è solo una iniziativa di comunicazione ma è un servizio dei servizi, trasversale a tutti gli altri servizi e che avvicina ancora di più l’azienda al cittadino. L’occasione è quella di conoscere a quale servizi i cittadini possono accedere, come farlo e soprattutto di trovare le informazioni presso tutti i segretariati sociali dislocati presso i quattro Comuni dell’Ambito ma anche presso tutti i soggetti, scuole, e presso le forze dell’ordine. Non ci occupiamo solo di assistenza alle persone marginali, ma facciamo politica attiva sul territorio, ci occupiamo delle persone che vanno dai 3 mesi agli ultrasessantacinquenni, assistiamo circa 2mila nuclei familiari. Quindi, è un lavoro completo e complesso che ci appassiona. La rete che è presente qui stamattina composta da Comuni, associazioni del terzo settore, forze dell’ordine e azienda, la dobbiamo rendere sempre più solida. Abbiamo bisogno di più forze, anche altre associazioni del territorio, per poter offrire sempre più servizi. Dobbiamo con loro collaborare in maniera molto più strutturata”, conclude il direttore Cardillo.