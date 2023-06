De Luca, nulla di più volgare dei radical chic senza chic

"In politica, come nella vita, non c'è nulla di più volgare dei radical-chic senza chic" scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all'indomani della elezione del nuovo ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera, con il passaggio di Piero De Luca, figlio del governatore campano, dal ruolo di vicepresidente a quello di segretario con strascico di polemiche. Un'uscita che gli utenti hanno interpretato come un riferimento sibillino al partito e alla segretaria Schlein che tuttavia non viene citata.