Berlusconi: Martusciello, è stato il più grande di sempre

"Sono uno di quelli che non ha mai cambiato partito. Silvio Berlusconi e' entrato nella mia vita quando avevo 25 anni e da allora non ne è mai uscito. Nemmeno oggi. Si, nemmeno oggi. Perché l'enorme patrimonio di insegnamenti, di idee, di entusiasmo, di voglia di cambiare rimane intatto dentro di me". Lo afferma l'eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, commentando la scomparsa di Silvio Berlusconi. "Continueremo a lavorare in Europa - prosegue Martusciello - ispirandoci a lui nel solco del partito popolare europeo. La sua casa. Ma voglio dire a chi lo ha incontrato, a chi gli ha parlato, a chi gli ha stretto la mano, a chi lo ha votato: siatene fieri. Avete incrociato il più grande di sempre", conclude l'esponente forzista.