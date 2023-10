I Sindaci De Maio e Strianese nominati Responsabili del Comitato di indirizzo e del coordinamento tecnico del Masterplan

I Sindaci De Maio e Strianese nominati Responsabili rispettivamente del Comitato di indirizzo e del Comitato di coordinamento tecnico del Masterplan

Con il Decreto del Presidente della Regione Campania, il Primo Cittadino di Nocera Inferiore è stato individuato quale guida dell’organo di indirizzo del Masterplan dell’Agro Nocerino Sarnese. Al Sindaco di San Valentino Torio il compito di presiedere il Comitato di coordinamento tecnico

A seguito del decreto del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con il quale il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, è stato nominato Responsabile del Comitato di indirizzo Masterplan dell’Agro Nocerino Sarnese, e il Sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, Responsabile del Comitato di coordinamento tecnico, i Sindaci neo incaricati hanno inteso dichiarare alla stampa:

«Ringraziamo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per averci individuati quali figure di riferimento del Masterplan, un progetto ambizioso che può realmente rilanciare il nostro territorio.

Ogni giorno ci confrontiamo con problematiche che da Sindaci non possiamo risolvere nel perimetro dei singoli Comuni. Ambiente e mobilità sono i due esempi più lampanti di come sia necessaria una concertazione territoriale che tenga dentro lo stesso discorso tutti i Comuni limitrofi di una determinata area. Il Masterplan ci offre questa occasione unica di rendere protagoniste delle stesse politiche tredici Città diverse.

Menzionando gli obiettivi specifici del Masterplan è possibile capire che questi rispondono a due esigenze precise: da un lato, recuperare la vocazione storica del nostro territorio (pensiamo alla spinta al comparto industriale ed agricolo, in passato fiore all’occhiello della nostra area) e, dall’altro, le frontiere moderne della rigenerazione ambientale e urbana nell’ottica di città che non consumino ancora suolo ma che ripristinino un regolare rapporto tra ambiente e progresso. Una dinamica binaria che non dimentica di salvaguardare il tessuto sociale, con politiche per la riduzione del disagio.

La Regione Campania ha scelto il Masterplan come strumento pianificatorio e programmatorio utile allo sviluppo economico di aree nodali del nostro territorio. Faremo il massimo per una nuova primavera dell’Agro».