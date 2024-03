M5S, Villani: “De Luca e la sua maggioranza approvino la proposta di legge del Movimento 5 stelle per reddito regionale di cittadinanza”

“Come Movimento 5 stelle abbiamo intensificato gli sforzi per garantire l'approvazione della proposta di legge del Reddito Regionale di Cittadinanza in Consiglio regionale della Campania. La proposta del Movimento 5 Stelle, indirizzata agli esclusi dall'Assegno di Inclusione, si propone di offrire un sostegno sostanziale a coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica, compensando le lacune nell'attuale sistema di protezione sociale. Questo è diventato ancora più urgente dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza decisa dal governo Meloni, che ha lasciato in uno stato di precarietà migliaia di cittadini campani, generando una grave emergenza sociale. Il Reddito Regionale di Cittadinanza non è solo una misura finanziaria, ma rappresenta una dichiarazione di fiducia nel potenziale di ogni individuo, mirando a favorire l'inclusione sociale e la partecipazione attiva al mercato del lavoro. La proposta prevede un investimento regionale di circa 200 milioni di euro, che includerebbe politiche attive per favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari. Questa non è solo una questione di assistenza finanziaria, ma di garantire la dignità e l'autonomia delle persone. Siamo stanchi del governo Meloni per i suoi proclami propagandistici privi di azioni concrete a sostegno dei cittadini in difficoltà, affermando che il loro impegno è sempre stato rivolto alla tutela e al sostegno della popolazione. Esortiamo il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a non perdere altro tempo e ad approvare questa proposta di legge senza indugi, per garantire il sostegno necessario a coloro che ne hanno bisogno”. A dirlo è la Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.