Sarno. Iannone (FdI): “Cocca rimane in campo, ha tutto il sostegno di Fratelli d’Italia”

“La notizia che la candidatura nel Comune di Sarno di Giovanni Cocca sia saltata e’ destituita di ogni fondamento. Ha tutto il sostegno di Fratelli d’Italia, Partito per il quale la parola è una sola e sacra. Dalle articolazioni locali, passando per quelle provinciali e regionali Giovanni gode di una incrollabile stima politica convinti che sia la persona giusta per il riscatto di Sarno dal fallimento di totale di Canfora e del PD. Interpretazioni dello sforzo del tavolo nazionale di trovare piena unità del centrodestra in tutti i grandi comuni della Campania non significa assolutamente fare marcia indietro, anzi. Cocca è in campo e Fratelli d’Italia e’ con lui.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

