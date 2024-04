Lotta per la tutela del pomodoro San Marzano Dop, incontro tra Paolo Ruggiero di Gustarosso e il Console Generale d’Italia a New York

Incontro tra Paolo Ruggiero di Gustarosso e il Console Generale d’Italia a New York: Una lotta per la tutela del pomodoro San Marzano Dop.

Nel cuore di New York City, presso il Consolato Generale d’Italia nell'Upper East Side di Manhattan, si è svolto un incontro di grande rilevanza per la tutela di un simbolo dell'eccellenza culinaria italiana: il pomodoro San Marzano Dop.

Paolo Ruggiero, imprenditore salernitano e manager dell’azienda dal prestigioso marchio "Gustarosso", ha stretto i propri legami con il Console Generale d’Italia, Fabrizio Di Michele, figura di rilievo diplomatico con grado di Ministro Plenipotenziario. Al centro della discussione, l'urgente necessità di combattere la contraffazione che minaccia l'autenticità e la reputazione del pomodoro San Marzano Dop.

“L’oro rosso" della Campania, soprattutto della Valle del Sarno, è una delle vittime più significative del fenomeno dell'Italian sounding negli Stati Uniti d’America. Il pomodoro, fiore all'occhiello dell'agricoltura italiana, viene illecitamente imitato e diffuso con il marchio Dop, minando l'intera filiera produttiva e danneggiando i produttori legittimi.

Durante l'incontro, Ruggiero ha avuto l'opportunità di narrare al Console Generale la storia millenaria del pomodoro San Marzano, svelando le antiche tecniche di coltivazione tramandate da generazioni. Queste metodologie, affinate nel corso di oltre un secolo, conferiscono al pomodoro San Marzano quel gusto inconfondibile e quelle caratteristiche uniche che lo rendono un prodotto irripetibile nel panorama gastronomico mondiale.

Il confronto tra l'imprenditore e il funzionario consolare ha evidenziato l'importanza di intensificare gli sforzi congiunti per contrastare la contraffazione e promuovere la vera eccellenza enogastronomica italiana. Solo attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, produttori e operatori del settore sarà possibile proteggere e valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano, garantendo al consumatore la genuinità e l'autenticità dei prodotti Dop Made in Italy.

L'incontro tra Paolo Ruggiero di Gustarosso e il Console Generale d’Italia a New York si configura dunque come un importante passo avanti nella battaglia per la salvaguardia del pomodoro San Marzano Dop, simbolo tangibile della tradizione e dell'eccellenza italiana nel mondo.

