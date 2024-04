Rete fognaria: visita al cantiere del comprensorio sub 1 e al depuratore

Questa mattina, con Gori, Regione Campania ed Ente Idrico abbiamo visitato in via del Polverificio il cantiere per il completamento della rete fognaria del comprensorio SUB 1 che servirà i comuni di Scafati e Boscoreale. A seguire in Via Ferraris sono stati presentati gli interventi per l'efficientamento del depuratore, i progetti per il completamento della rete fognaria e l'ottimizzazione della rete idrica.

Le opere della #rete_fognaria sono partite nel 2015 con il noto finanziamento che riuscimmo ad ottenere di 37 milioni di euro, nel corso degli anni le opere sono state finanziate ulteriormente ma è chiaro che tutto cammina troppo lentamente. Da quando sono diventato sindaco ho cercato di accellerare i lavori, convocando tavoli tecnici e chiedendo incontri, nella consapevolezza dell'importanza dell'opera: da una parte c'è il risanamento del Fiume Sarno, dall'altra parte c'è la possibilità di avere una città migliore con una qualità della vita piu alta, che migliora non solo per le opere rete fognaria che si stanno realizzando ma anche per un processo di mitigazione degli allagamenti previsto unitamente al completamento del Grande Progetto Sarno, al dragaggio che deve assolutamente cominciare (come ci è stato promesso), e alle vasche di laminazione o di esondazione che in passato sono state sempre ostacolate dagli ambientalisti di facciata e che io, invece, ho sempre appoggiato.

Poi c'è il #depuratore al quale non ci siamo mai opposti coraggiosamente e contro l'opinione pubblica provvedendo ai dovuto controlli e per il quale abbiamo chiesto a compensazone, opere per la città come la strada del Polverificio che riapriremo e collegherà Scafati a Pompei ripristinando un antico collegamento in previsione di un progetto con il Parco Archeologico, con il quale abbiamo appuntamento già la prossima settimana.

Vogliamo le opere, vogliamo che tutto accada e non che restino solo sogni sulla carta.

