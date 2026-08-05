A Pompei rinasce il Canone di Policleto: il Parco Archeologico rilancia le storiche matrici della Fonderia Chiurazzi

Il Canone di Policleto torna a vivere a Pompei. Al Parco Archeologico è stata presentata la ricostruzione scientifica in bronzo di uno dei più celebri capolavori della scultura greca antica, realizzata a partire dalle storiche matrici della ex Fonderia Chiurazzi, autentico patrimonio della tradizione artistica e artigianale italiana.

L'iniziativa rappresenta un importante traguardo nel campo della ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale. Il nuovo bronzo restituisce al pubblico un'opera simbolo dell'ideale classico di armonia e proporzione, frutto di un lungo percorso scientifico che ha coinvolto studiosi e istituzioni internazionali.

Il progetto è il risultato di oltre un secolo di studi e di una collaborazione tra Italia, Grecia e Germania. Un lavoro che ha permesso di recuperare e valorizzare le storiche matrici della ex Fonderia Chiurazzi, utilizzate per decenni nella riproduzione dei grandi capolavori dell'arte classica e protagoniste della diffusione della cultura artistica italiana nel mondo.

La ricostruzione del Canone di Policleto non rappresenta soltanto il recupero di un capolavoro dell'antichità, ma anche il rilancio di un patrimonio di modelli e calchi di straordinario valore storico e culturale, testimonianza dell'eccellenza della tradizione artigianale italiana.

L'iniziativa conferma il ruolo del Parco Archeologico di Pompei non solo come luogo di tutela e conservazione del patrimonio, ma anche come centro di ricerca capace di produrre nuova conoscenza sul mondo classico, favorendo il dialogo tra archeologia, innovazione e cooperazione internazionale.

Con questa nuova ricostruzione scientifica, Pompei rafforza ulteriormente la propria vocazione di laboratorio culturale di livello internazionale, offrendo ai visitatori e alla comunità scientifica un'opera che restituisce tutta la forza espressiva e il valore simbolico di uno dei massimi capolavori della scultura greca.