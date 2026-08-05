Lega Salerno, si rafforza sul territorio: nominati i nuovi commissari cittadini

La Lega continua il proprio percorso di radicamento nella provincia di Salerno con la nomina dei nuovi commissari cittadini, chiamati a guidare l’attività politica e organizzativa del partito nei rispettivi comuni. Un ulteriore tassello del lavoro avviato dal segretario provinciale Aurelio Tommasetti e dal Direttivo provinciale per consolidare la presenza della Lega su tutto il territorio salernitano.

«Non si tratta di semplici nomine, ma della costruzione quotidiana di una squadra fatta di donne e uomini che conoscono il territorio, ne condividono le esigenze e sono pronti a rappresentare con impegno e serietà i valori della Lega», dichiara il segretario provinciale Aurelio Tommasetti.

Le nuove nomine riguardano:

* Agropoli – Avv. Antonella Franco

* Capaccio Paestum – Prof. Mario Tedesco

* Cava de’ Tirreni – Dott. Mirko Giordani

* Mercato San Severino – Arch. Francesco Salvati

* Nocera Inferiore – Severino Molisse

* Pagani – Pietro Pisacane

* Palomonte - Vincenzo Cupersito

* Roccadaspide – Roberto D’Angelo

* Sala Consilina – Valter Carotenuto

* Salvitelle – Ciro Citro

* Sarno – Dott. Nicola Troisi

* Scafati – Dott. Marco Cascone

* Sicignano degli Alburni – Dott. Guido D’Ambrosio

* Teggiano – Ing. Mimmo Russo

All'Avv. Lorenzo Pace il ruolo di coordinatore dell’Area Vallo di Diano e Gerardo Strollo di Referente Sanità Alto e Medio Sele.

Per Tommasetti il rafforzamento della classe dirigente rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita del partito nella provincia.

«Il nuovo direttivo provinciale sta portando avanti un lavoro intenso e concreto per costruire una presenza sempre più capillare della Lega sul territorio. Vogliamo essere un punto di riferimento stabile per cittadini, amministratori e imprese, in piena sintonia con il progetto politico del nostro Leader Matteo Salvini e del segretario regionale della Campania Gianpiero Zinzi, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito in ogni comune della provincia di Salerno».