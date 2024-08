Inquinamento del fiume Sarno, Carpentieri: "Subito i risultati delle analisi delle acque"

"Mentre il Governatore De Luca festeggia in pompa magna la riconquistata balneabilità delle acque di Castellammare di Stabia, il fiume Sarno continua ad essere soffocato dall'inquinamento. Una situazione esplosiva e drammatica, che solleva non pochi dubbi rispetto alla effettiva salubrità delle acque stabiesi, solo a pochi chilometri dalla foce di un fiume che di salubre ha ben poco. - scrive il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nunzio Carpenteri -

Un grido di allarme lanciato anche dal sindaco di Scafati nell'ultima seduta della Commissione Trasparenza e che condivido profondamente.

Ecco perché, nell'immediato, ho scritto ai dirigenti dell'ARPA Campania, per conoscere quali attività di indagine siano state svolte sulle acque del Sarno e con quali esiti. Ho chiesto inoltre di sapere se siano attivi sistemi di monitoraggio in tempo reale e se siano in programma nuove campagne di analisi delle acque e dell'ambiente.

I cittadini hanno il diritto di sapere come stanno davvero le cose e, perché ciò avvenga, mi sono comunque riservato di convocare in audizioni i vertici di ARPA Campania".