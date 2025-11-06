Mario Santocchio nominato presidente di bus italia campania spa

"Esprimo profonda gratitudine per la nomina ricevuta quale Presidente della società Busitalia Campania spa". Così l'avvocato Mario Santocchio, già presidente dell'ex Cstp spa. "Sono motivato e orgoglioso di poter mettere al servizio di Busitalia Campania S.p.A. la mia esperienza maturata nel settore dei trasporti pubblici. Un incarico che porterò avanti con la passione e dedizione di sempre, elementi che il Governo centrale mi ha riconosciuto, decidendo di credere in me e nelle mie capacità. Una fiducia che sarà ampiamente ripagata, e la mission oggi è di mettermi subito al lavoro per la nostra Regione e per i cittadini che quotidianamente usufruiscono del servizio " Mi propongo di mettere in campo un trasporto intermodale e dí implementare il servizio turistico.