Breaking News
Sarno. Colpo in banca nella notte, portato via il ...
Sarno, il Comune sospende l’attività di ...
Mario Santocchio nominato presidente di bus ...
Nocera Inferiore. Messa in sicurezza argini Alveo ...
Scafati. Nomina Comandante Polizia Locale, tanti ...
Con 23 chili di cocaina accelera nel traffico con ...
Venerdì a Sarno arrivano Conte e Fico
Scafati. Atto intimidatorio alla consigliera ...
Cresce la raccolta differenziata in Campania, ora ...
Mercato San Severino, pienone per Tommasetti e ...

banner agro

Mario Santocchio nominato presidente di bus italia campania spa

06 Novembre 2025 Author :  
Mario Santocchio nominato presidente di bus italia campania spa

"Esprimo profonda gratitudine per la nomina ricevuta quale Presidente della società Busitalia Campania spa". Così l'avvocato Mario Santocchio, già presidente dell'ex Cstp spa. "Sono motivato e orgoglioso di poter mettere al servizio di Busitalia Campania S.p.A. la mia esperienza maturata nel settore dei trasporti pubblici. Un incarico che porterò avanti con la passione e dedizione di sempre, elementi che il Governo centrale mi ha riconosciuto, decidendo di credere in me e nelle mie capacità. Una fiducia che sarà ampiamente ripagata, e la mission oggi è di mettermi subito al lavoro per la nostra Regione e per i cittadini che quotidianamente usufruiscono del servizio " Mi propongo di mettere in campo un trasporto intermodale e dí implementare il servizio turistico.

banner belmonte

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2