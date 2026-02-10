Provincia di Salerno, assegnate le deleghe: riorganizzazione del Consiglio

Si è conclusa nella giornata di ieri la fase di consultazioni politiche per l’assegnazione delle deleghe in seno al Consiglio provinciale di Salerno, passaggio che segna l’avvio operativo del nuovo corso dell’ente guidato dal presidente facente funzioni Giovanni Guzzo, dopo la decadenza di Vincenzo Napoli.

La delibera, già firmata e in pubblicazione nelle prossime ore, definisce una riorganizzazione complessiva delle competenze. Tra le novità principali, Francesco Morra, sindaco di Pellezzano ed esponente del Partito Democratico, ottiene la delega alla Cultura, rinunciando però a quella al Turismo, che viene affidata a Davide Zecca, consigliere comunale di Olevano sul Tusciano eletto con la lista Avanti Campania.

L’assegnazione delle deleghe consente al Consiglio provinciale di entrare nel vivo dell’attività amministrativa in una fase delicata per l’ente, alle prese con criticità strutturali e finanziarie, a partire dalla gestione delle scuole superiori e della rete stradale di competenza.

Contestualmente, è stato definito anche il nuovo assetto di supporto politico al presidente facente funzioni: Enzo Luciano, ex segretario provinciale del Pd e già capostaff dell’ex sindaco Napoli, è stato nominato consigliere politico di Giovanni Guzzo, subentrando a Nicola Landolfi. L’incarico, secondo quanto trapela, sarà svolto a titolo gratuito, in considerazione delle difficoltà economiche della Provincia, ente di secondo livello.

Con la redistribuzione delle deleghe prende dunque forma il nuovo equilibrio politico-amministrativo, in attesa dell’indizione delle nuove elezioni provinciali, che dovranno svolgersi entro 90 giorni.