Ritrovato senza vita il 78enne scomparso a Nocera Inferiore: concluse le ricerche

Si sono concluse nella mattinata di oggi le operazioni di ricerca del 78enne scomparso nel territorio comunale di Nocera Inferiore.

Le attività, avviate nel tardo pomeriggio di ieri, hanno visto impegnati i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), intervenuti secondo quanto previsto dal Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Le squadre hanno effettuato una perlustrazione sistematica delle aree impervie e dei terreni situati a ridosso dei sentieri abitualmente frequentati dall’uomo, concentrando l’attenzione sulle zone caratterizzate da vegetazione fitta e morfologia particolarmente accidentata.

Nel corso della mattinata, i militari dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con la Polizia Municipale e la Guardia di Finanza, hanno ricostruito gli ultimi spostamenti dell’anziano attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio comunale. L’attività investigativa ha consentito di circoscrivere con maggiore precisione il perimetro operativo delle ricerche, indirizzando le squadre nelle aree ritenute più compatibili con gli ultimi avvistamenti.

Durante una successiva battuta di ricerca, effettuata nei pressi della zona individuata grazie alle telecamere, una squadra interforze composta da tecnici CNSAS, Vigili del Fuoco, personale della Protezione Civile, militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Carabinieri ha rinvenuto il corpo dell’uomo all’interno di un fondo agricolo.

Il medico intervenuto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Ultimate le operazioni di rito, la salma è stata trasferita presso il nosocomio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

SEGUI IL CANALE WHATSAPP DI PUNTO AGRO NEWS

Ricevi aggiornamenti, cronaca e notizie dal territorio direttamente sul tuo smartphone.

SCRIVITI DA QUI