Scafati, Aliberti replica all’opposizione: “Delibera per la crescita, nessuna speculazione”

Botta e risposta politico a Scafati dopo le critiche mosse da alcuni consiglieri di opposizione in merito alla recente delibera sul plusvalore legato alle varianti urbanistiche per le attività economiche. A intervenire è il sindaco Pasquale Aliberti, che difende con fermezza l’operato della maggioranza e rivendica la legittimità e la strategicità del provvedimento approvato in Consiglio comunale.

Secondo il primo cittadino, si tratta di un atto amministrativo necessario per disciplinare in modo chiaro un ambito delicato come quello delle varianti e degli investimenti produttivi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico del territorio senza lasciare spazio a speculazioni.

Il sindaco sottolinea inoltre come la misura si inserisca nel quadro normativo nazionale e richiama il ruolo della Regione Campania, chiamata a completare alcuni passaggi fondamentali per rendere pienamente operative le disposizioni in materia urbanistica.

"Una delibera che va a disciplinare il plusvalore che si determina per le varianti per le attività economiche, come previsto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. - spiega il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti- Una delibera di responsabilità che favorisce la crescita economica di un paese che ha bisogno di produrre lavoro e non speculazioni… Una delibera che chiarisce, oltre agli oneri di urbanizzazione primaria, anche quanto le attività economiche che ricorrono alla ZES, voluta dalla presidenza del Consiglio dei Ministri in diverse regioni del sud e del centro Italia, ma anche di a possibili varianti puntuali alla definizione del plusvalore che consente la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria… Scafati ha bisogno di un’economia che cresce, che si insedia e non di imprenditori che scappano che vanno via perché l’occupazione nasce anche da una amministrazione vicina alle esigenze nuove di mercati che si confrontano in un contesto che ormai si è globalizzato. Nessuna speculazione, mai lo consentirò… Solo l’applicazione di una norma del governo che vada incontro agli operatori economici, senza creare differenze che li portino ad investire in altri comuni… Adesso aspettiamo la regione Campania che oltre ad essere in ritardo sull’applicazione delle tabelle ￼ parametriche da una vita, ha riversato la responsabilità della definizione del plusvalore sui comuni… Ma aspettiamo soprattutto la proroga per i PUC senza la quale non possiamo adottare tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni per dare la possibilità ai cittadini di poter fare le dovute osservazioni dopo più di un anno di incontri e discussione per la pianificazione di una città e delle opportunità che riguardano opere pubbliche ma anche interessi legittimi di privati che aspettano un nuovo strumento urbanistico, ormai da quarant’anni. Questa settimana in consiglio comunale abbiamo dimostrato con i fatti, come maggioranza di essere dalla parte di Scafati".

La replica del primo cittadino chiude, almeno per ora, la polemica politica, ribadendo la volontà dell’amministrazione di sostenere investimenti e occupazione attraverso strumenti ritenuti coerenti con la normativa nazionale e con le esigenze di sviluppo della città.