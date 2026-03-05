Scafari. Centro.per l'impiego: al via i lavori nei locali ex Geset

"Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Centro per l’Impiego di Scafati nei locali comunali dell’ex Geset, in via Sant’Antonio Abate, da parte della Regione Campania. - scrive il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti-

Si tratta di un passo importante per superare una criticità che questa amministrazione ha dovuto affrontare dopo il rilascio dei locali di via Terze. In precedenza il servizio era in fitto in una sede condivisa con altri Comuni: poiché non tutti contribuivano alle spese, è stato disposto lo sfratto. Pochi sindaci hanno mostrato interesse concreto alla questione.

La responsabilità del servizio è della Regione Campania, il Comune di Scafati si è attivato per trovare una soluzione, mettendo a disposizione una propria sede. Proprio qui sono partiti i lavori di adeguamento, che dureranno circa quattro mesi. L’obiettivo è restituire al territorio il Centro per l’Impiego comprensoriale, un presidio fondamentale per cittadini e lavoratori.

Un risultato che nasce dalla collaborazione istituzionale e che consentirà di avere a Scafati un Centro per l’Impiego con i servizi dedicati al lavoro e alle opportunità per il nostro territorio".