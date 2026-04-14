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Scafati, passo indietro di Salvati: si apre una nuova fase amministrativa

14 Aprile 2026 Author :  
Scafati, passo indietro di Salvati: si apre una nuova fase amministrativa

Scafati – Le dimissioni del consigliere comunale Cristoforo Salvati arrivano in un momento di profondo riassetto politico, segnato da una ricomposizione del centrodestra che ha modificato gli equilibri usciti dalle urne alle ultime elezioni amministrative.

L’ingresso di Fratelli d’Italia nella maggioranza consiliare ha infatti determinato una nuova configurazione politica, diversa da quella scelta dagli elettori. Un cambio di scenario che ridefinisce i rapporti di forza all’interno del Consiglio comunale e che incide direttamente anche sulle scelte dei singoli rappresentanti istituzionali.

In questo contesto si inserisce la decisione di Salvati, esponente dell’opposizione ed ex sindaco della città, di lasciare l’incarico consiliare. Una scelta che arriva mentre il centrodestra si ricompatta e contribuisce a rafforzare una nuova maggioranza, costruita però su equilibri differenti rispetto a quelli emersi dal voto.

Le dimissioni aprono ora le porte all’ingresso in Consiglio di Daniela Ugliano, chiamata a subentrare tra i banchi dell’assise cittadina.

Il quadro politico che emerge è quello di una maggioranza rinnovata nei numeri e nella composizione, frutto di dinamiche interne e riposizionamenti che segnano una discontinuità rispetto all’assetto originario definito dagli elettori.

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