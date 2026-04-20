Scafati. Il centrodestra si compatta, Santocchio (FdI): unità, competenza e visione regionale

A Scafati il centrodestra si ricompatta e rilancia la propria azione politica e amministrativa. A sottolinearlo è Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che interviene con una dichiarazione netta e articolata sul nuovo assetto politico locale.

“L’ingresso in Giunta di Teresa Cirillo segna un momento decisivo: l’unità del centrodestra a Scafati è ora realtà.

Siamo orgogliosi di essere precursori di un modello di sintesi ed equilibrio che si sta estendendo a tutta la Regione Campania, sulla scia di quanto fortemente auspicato dal vice ministro Edmondo Cirielli. Arriviamo compatti e coesi ai prossimi appuntamenti elettorali, pronti a dare risposte concrete ai cittadini.

IL LAVORO SUL TERRITORIO

Il nostro gruppo consiliare, rappresentato da Maria Berritto, Giuseppe Vollaro e Daniela Ugliano, lavorerà fianco a fianco con l’Assessore Cirillo su deleghe fondamentali:

Sicurezza & Polizia Municipale

Valorizzazione della Villa Comunale

Consulta delle Associazioni

Siamo certi che la professionalità e la competenza del neo assessore sapranno dare una prospettiva nuova e solida a questi temi.

NON È UN ARRIVO, MA UN PUNTO DI PARTENZA

Oggi poniamo le basi per un progetto ben più articolato e di ampio respiro. Costruiamo il futuro, insieme.

Auguriamo a Teresa Cirillo e a tutta la squadra un buon lavoro!”

Parole che evidenziano una ritrovata compattezza all’interno della coalizione e una visione che va oltre il contesto cittadino, inserendosi in una strategia più ampia a livello regionale, in linea con l’indirizzo politico sostenuto dal vice ministro Edmondo Cirielli.

L’ingresso in Giunta di Teresa Cirillo viene dunque interpretato come un passaggio chiave per rafforzare l’azione amministrativa, con un’attenzione particolare ai temi della sicurezza, della valorizzazione degli spazi pubblici e del coinvolgimento del tessuto associativo.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto da Maria Berritto, Giuseppe Vollaro e Daniela Ugliano, si prepara a lavorare in stretta sinergia con il nuovo assessore per tradurre in azioni concrete gli obiettivi indicati.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: costruire un percorso politico solido, capace di dare continuità e prospettiva all’azione del centrodestra a Scafati, guardando con fiducia ai prossimi appuntamenti elettorali e alle sfide future del territorio.