Cava de’ Tirreni, definito il programma PRIUS: 13 milioni di euro per rigenerazione urbana e interventi sul territorio

Prosegue l’attività dell’Amministrazione comunale sul fronte della programmazione e dello sviluppo urbano. Questa mattina si è svolto un incontro istituzionale presso la Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, durante il quale sono stati definiti i contenuti del programma PRIUS, il finanziamento da circa 13 milioni di euro destinato alle città medie e agli interventi strategici di riqualificazione urbana.

Il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Raffaele Giordano, accompagnato dal Dirigente Luigi Collazzo e dalla dott.ssa De Pascale, è stato ricevuto dal Direttore della Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania, arch. Romeo Gentile.

L’incontro ha rappresentato un passaggio significativo per delineare le linee operative del programma, dopo che nelle scorse settimane il primo cittadino, insieme all’Assessore con delega alla Programmazione Gianpio De Rosa, aveva sottoscritto le linee di indirizzo trasmesse alla Regione.

Al centro del confronto la riqualificazione dell’area della Manifattura Tabacchi, uno dei temi più rilevanti per il futuro urbanistico della città. Il programma PRIUS prevede l’acquisizione della parte retrostante del complesso e un importante intervento di rigenerazione urbana, con la realizzazione di un Social Lab e di un Urban Lab, nuovi spazi destinati alla partecipazione, all’innovazione e ai servizi per la comunità.

Parallelamente, si apre la possibilità di definire una transazione sulla parte storica della Manifattura Tabacchi, affrontando una vicenda che interessa Cava de’ Tirreni da circa trent’anni e che rappresenta una delle questioni più complesse del patrimonio urbano cittadino.

«Si avvia così a soluzione una questione che coinvolge la città da circa trent’anni – dichiara il Sindaco Raffaele Giordano –. Il programma PRIUS rappresenta un’opportunità importante per restituire valore a un’area strategica e per dare impulso a un percorso di rigenerazione urbana atteso da tempo».

La restante parte del finanziamento sarà destinata a interventi nelle frazioni, con l’obiettivo di garantire una crescita equilibrata del territorio e migliorare spazi, servizi e qualità della vita per tutti i cittadini.

«Con queste risorse possiamo programmare interventi che interessano l’intera comunità – conclude il Sindaco – valorizzando non solo il centro cittadino ma anche le nostre frazioni, che rappresentano una parte fondamentale dell’identità e del futuro di Cava de’ Tirreni».