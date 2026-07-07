Sarno, ruote dell’auto bucate all’ex consigliera comunale Maria Rosaria Aliberti: presenterà denuncia

SARNO – Un episodio che ha destato forte preoccupazione in città e che ora sarà al centro delle indagini delle forze dell’ordine. L’auto dell’ex consigliera comunale di Forza Italia, Maria Rosaria Aliberti, è stata trovata questa mattina con le ruote bucate mentre era parcheggiata nella centralissima piazza Garibaldi a Sarno.

La scoperta è avvenuta nelle prime ore della giornata. La Aliberti, dopo aver constatato il danneggiamento del proprio veicolo, presenterà regolare denuncia affinché possano essere avviati tutti gli accertamenti necessari per fare chiarezza sull’accaduto.

Gli investigatori dovranno stabilire la natura del gesto: se si sia trattato di un semplice atto vandalico oppure di un possibile atto intimidatorio. Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che saranno analizzate per cercare di individuare eventuali responsabili.

L’episodio arriva all’indomani della pubblicazione della relazione del Ministero dell’Interno sulle motivazioni che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale di Sarno. Una coincidenza temporale che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, anche se al momento non vi sono elementi che consentano di stabilire un collegamento tra i due fatti.

La notizia ha scosso la comunità sarnese, suscitando reazioni e preoccupazione per un episodio che coinvolge una persona che ha ricoperto un ruolo istituzionale nella vita politica cittadina.

La redazione di Punto Agro News esprime solidarietà e vicinanza a Maria Rosaria Aliberti, condannando ogni forma di intimidazione o gesto che possa turbare la serenità di chi ha svolto un incarico pubblico. Saranno ora le indagini delle autorità competenti a chiarire quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.