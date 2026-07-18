Siano, il voto 2027 è già iniziato: incontri, alleanze e Gerardo Riccio pronto a tornare in campo?

Si avvicina la data delle elezioni comunali a Siano: già si guarda al voto tra marzo e aprile 2027

Con l'avvicinarsi della scadenza elettorale, a Siano il clima politico inizia già a scaldarsi. Sebbene la data ufficiale delle prossime elezioni comunali non sia stata ancora fissata, negli ambienti politici si parla con insistenza di una finestra compresa tra marzo e aprile 2027.

In queste serate estive si moltiplicano gli incontri informali: cene, pizze e tavolate diventano l'occasione per confrontarsi sul futuro della città, sondare possibili alleanze e iniziare a delineare gli schieramenti che si contenderanno la guida del Comune.

Tra le indiscrezioni che circolano con maggiore insistenza vi è quella di un'intesa ormai definita tra il gruppo di opposizione riconducibile alla famiglia Tenore e l'ex sindaco Gerardo Riccio, medico cardiologo. Secondo quanto trapela dagli ambienti politici cittadini, l'ex primo cittadino avrebbe sciolto le riserve, manifestando la disponibilità a ricandidarsi alla carica di sindaco.

In fermento anche il gruppo di Fratelli d'Italia. L'avvocato Fiordalisa Leone, candidata al Consiglio regionale e già assessore dell'attuale amministrazione prima della revoca dell'incarico, starebbe valutando il quadro politico e, secondo i rumors, avrebbe avviato contatti con l'area che fa riferimento a Riccio.

Nel frattempo, tra i cittadini si registra un diffuso malcontento nei confronti dell'operato dell'attuale amministrazione comunale. Molti osservatori ritengono che la vera incognita sia capire chi guiderà una lista alternativa in grado di sfidare quella che, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere una vera e propria "corazzata" elettorale.

Tra i nomi che circolano come possibili candidati a sostegno di Gerardo Riccio figurano l'ex sindaco Sabatino Tenore, che ha già guidato il Comune per due mandati, l'ex assessore Rocco Di Filippo, l'avvocato Fiordalisa Leone, il consigliere comunale di minoranza Roberto Masi e il professionista dottor Gennaro Fiume. Al momento, tuttavia, non risultano candidature ufficialmente annunciate.

Resta ora da capire quale sarà la strategia del sindaco uscente Giorgio Marchese, alla guida del Comune dal giugno 2016 e rieletto nell'ottobre 2021. Rispetto all'ultima tornata elettorale, il primo cittadino dovrà fare i conti con un quadro politico profondamente cambiato. Nel corso della consiliatura, infatti, ha perso il sostegno di due importanti portatori di consenso, l'ex assessore Fiordalisa Leone e l'ex assessore Rocco Di Filippo, che alle elezioni comunali del 2021 raccolsero complessivamente circa 1.600 preferenze personali.

C'è ancora tempo prima dell'appuntamento con le urne, ma una cosa appare già evidente: a Siano il clima politico è già rovente. Come da tradizione, dopo la festa del patrono San Rocco del 16 agosto, la politica cittadina entrerà probabilmente nel vivo e la campagna elettorale inizierà a scandire il dibattito pubblico in vista delle elezioni comunali del 2027.