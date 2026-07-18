Forza Italia Giovani Salerno rinnova i vertici: Vincenzo Russo nominato il responsabile dell’Area Centro e Valle dell’Irno

Prosegue il percorso di riorganizzazione di Forza Italia Giovani Salerno con il rinnovo dell’assetto organizzativo provinciale. Nell’ambito delle nuove nomine, Vincenzo Russo è stato designato responsabile dell’Area Centro e Valle dell’Irno, incarico che gli consentirà di coordinare l’attività del movimento in un territorio strategico della provincia.

La scelta si inserisce in un progetto volto a rafforzare il radicamento territoriale e a valorizzare una nuova classe dirigente, chiamata a promuovere il dialogo con i giovani e ad accrescere la presenza del movimento nei diversi comuni dell’area.

Il neo responsabile è attualmente presidente della FUCI di Salerno e responsabile del settore giovanile di Connecting Italy, esperienze che testimoniano un percorso di impegno nel mondo dell’associazionismo e della partecipazione giovanile.

L’incarico rappresenta un ulteriore passo nel percorso personale e istituzionale intrapreso negli ultimi anni, con l’obiettivo di favorire una presenza sempre più attiva dei giovani nella vita politica e amministrativa del territorio.

«Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e profonda gratitudine per la fiducia accordatami. Lavorerò per costruire una rete sempre più forte tra i territori, ascoltare le esigenze delle comunità locali e coinvolgere i giovani in un progetto politico fondato sul merito, sulla competenza e sulla partecipazione», ha dichiarato.

La nuova organizzazione di Forza Italia Giovani Salerno conferma la volontà di investire sul territorio attraverso una struttura sempre più capillare, affidando ai nuovi responsabili il compito di consolidare la presenza del movimento e di preparare le prossime sfide politiche e amministrative della provincia.