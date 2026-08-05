Capri diventa Area Marina Protetta: il Golfo di Napoli è il primo in Italia interamente tutelato

Con il via libera definitivo della Camera dei deputati al disegno di legge che istituisce l'Area Marina Protetta Isola di Capri, si apre una nuova pagina per la tutela dell'ambiente marino italiano. Il Golfo di Napoli diventa infatti il primo golfo del Paese interamente protetto attraverso una rete coordinata di aree marine protette, un sistema unico nel Mediterraneo per estensione, ricchezza degli ecosistemi e valore storico-naturalistico.

Il provvedimento modifica l'articolo 36 della legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), separando l'Isola di Capri dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella e riconoscendola come area di reperimento autonoma. Una scelta che consentirà di adottare misure specifiche per la salvaguardia di uno dei tratti di mare più preziosi e frequentati del Mediterraneo.

La legge prevede inoltre che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica avvii e concluda entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento l'istruttoria tecnica necessaria all'istituzione operativa dell'Area Marina Protetta. Dal 2027 è previsto anche un incremento di 300 mila euro annui delle risorse destinate alla gestione delle aree marine protette.

Tra gli effetti più significativi dell'istituzione dell'AMP vi sarà una regolamentazione ancora più rigorosa della navigazione nelle acque che circondano i celebri Faraglioni di Capri, con l'obiettivo di preservare habitat, biodiversità e delicati equilibri ambientali.

Soddisfatto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, che ha sottolineato il valore strategico del provvedimento.

«Si compie un passo decisivo per la tutela del patrimonio naturale nazionale. È un risultato di grande valore per la Campania e per l'intero Paese.»

Grande entusiasmo anche da parte del sindaco di Capri, Paolo Falco, che parla di una giornata storica per l'isola.

«Quella di oggi è una grande vittoria per Capri e per tutti coloro che hanno creduto nella necessità di dotare la nostra isola di uno strumento moderno ed efficace per la tutela del suo patrimonio marino.»

L'approvazione della legge è stata salutata con favore anche dalla senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni, prima firmataria del provvedimento, che ha ricordato come l'istituzione dell'Area Marina Protetta rappresenti il punto di arrivo di un lungo percorso sostenuto da importanti studi scientifici condotti dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Positivo anche il commento del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha definito l'istituzione dell'area protetta "un'ottima notizia", auspicando che il percorso amministrativo si concluda nel più breve tempo possibile.

Soddisfazione infine è stata espressa dall'associazione ambientalista Marevivo. La presidente Rosalba Giugni ha ricordato come proprio a Capri, oltre quarant'anni fa, siano nate le prime campagne dell'associazione per la tutela del mare, sottolineando che le Aree Marine Protette devono rappresentare non solo strumenti di conservazione, ma anche centri di ricerca scientifica, monitoraggio della biodiversità ed educazione ambientale.

Con l'istituzione dell'Area Marina Protetta di Capri, l'Italia rafforza ulteriormente il proprio sistema di tutela del mare, che comprende già trenta aree marine protette e due parchi archeologici sommersi. Per l'isola azzurra si apre ora la fase operativa che porterà, entro i prossimi mesi, alla definizione dei confini, delle modalità di gestione e delle misure di salvaguardia di un patrimonio naturale riconosciuto tra i più preziosi del Mediterraneo.