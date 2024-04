Scafati. L'opposizione ad Aliberti: "Siamo dalla parte di nuove assunzioni, fatte in maniera trasparente e tramite concorsi pubblici

"Siamo dalla parte di nuove assunzioni, fatte in maniera trasparente e tramite concorsi pubblici. E contro la violenza e le strumentalizzazioni costanti del Sindaco".

Scrivono in una nota i Consiglieri comunali di opposizione di Scafati: Michelangelo Ambrunzo, Francesco Carotenuto, Michele Grimaldi, Nunzia Pisacane, Corrado Scarlato, Ignazio Tafuro, Francesco Velardo, Pasquale Vitiello.

"Il Sindaco, in evidente stato confusionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle nuove assunzioni ipoteticamente previste dal Comune di Scafafi.

Innanzitutto, noi siamo a favore di concorsi aperti e trasparenti, dove valgano merito e competenze. Dove tutte e tutti possano partecipare, senza dover chiedere a qualcuno o ringraziare nessuno.

La scelta del Sindaco di assumere "a chiamata" e non per concorso è nel suo stile e nella sua concezione privatistica del potere, cosi come è nel suo stile inventare problemi o peggio ancora accusare le opposizioni per giustificare le sue scelte.

(tra l'altro segnaliamo che il cosiddetto concorsone della Regione Campania fu un concorso gestito dal Formez e dal ministero della Funzione Pubblica, e non si capsice cosa centrino le graduatorie ASMEL).

Sull'ACSE, inoltre, il Sindaco fa finta di non capire: anche qui si continua con il lavoro super precario anziché garantire un diritto, e potenziare finalmente la società in house con assunzioni stabili e regolari. Cosi come la sua azione, dai fondi scomparsi dal bilancio per lo spazzamento, alle incompatibilità del nuovo CdA Acse, denotano una sua preoccupante - per la città - ignoranza amministrativa.

Infine, il linguaggio violento usato, anche nei confronti delle opposizioni, non è degno di un Sindaco.

Pertanto invitiamo chi è politicamente vicino al nostro primo cittadino, a fare da argine democratico rispetto a chi prova di continuo ad inquinare il dibattito pubblico.

E invitiamo il Sindaco a pesare le parole, per non appesantire ulteriormente il dibattito, ricordando che i Consiglieri comunali svolgono un ruolo di controllo e di vigilanza come previsto dalle normative vigenti.

Se si agisce nella legalità, ci si dovrebbe sentire sereni", conclude la nota dell' opposizione.