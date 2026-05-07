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Cronaca

Sarno. Allarme contaminazione nelle acque, Aliberti (FI): “La salute dei cittadini viene prima di tutto”

07 Maggio 2026 Author :  
Sarno. Allarme contaminazione nelle acque, Aliberti (FI): “La salute dei cittadini viene prima di tutto”

“Ci sono momenti in cui chi rappresenta una comunità ha il dovere di parlare con chiarezza e senza paura. Questo è uno di quei momenti”. Con queste parole Maria Rosaria Aliberti, capogruppo di Forza Italia al Comune di Sarno, interviene sulla vicenda relativa ai superamenti dei limiti di contaminazione da TCE e PCE nelle acque sotterranee campane, che interesserebbero anche il territorio sarnese.

“Le notizie sui superamenti dei limiti di contaminazione da TCE e PCE nelle acque sotterranee campane, che coinvolgono anche il territorio di Sarno, sono troppo gravi per essere considerate una notizia qualunque”, scrive Aliberti, sottolineando la pericolosità delle sostanze coinvolte e il potenziale impatto sulla salute pubblica.

Nel suo intervento, la capogruppo azzurra richiama l’attenzione sulla fragilità ambientale del territorio di Sarno, già segnato negli anni da criticità e disastri che hanno lasciato profonde ferite nella comunità. “Parliamo di sostanze altamente pericolose. Parliamo di salute pubblica. Parliamo del futuro dei nostri figli”, evidenzia.

Aliberti chiede massima trasparenza da parte delle istituzioni competenti e sollecita chiarimenti immediati su diversi punti: dalle aree interessate dai superamenti rilevati ai controlli effettuati, fino all’eventuale coinvolgimento di pozzi privati, aree agricole e captazioni pubbliche.

“La nostra città custodisce sorgenti, pozzi e infrastrutture idriche strategiche che non riguardano solo Sarno, ma l’equilibrio e la sicurezza di un intero territorio”, aggiunge, chiedendo che Comune, ASL, ARPAC e Regione Campania rendano nota la reale situazione e le eventuali misure urgenti adottate.

Nel passaggio conclusivo della dichiarazione, Aliberti ribadisce la necessità di un’assunzione di responsabilità chiara da parte delle istituzioni: “Quando si parla di salute pubblica, la trasparenza non è un favore: è un dovere. La salute dei cittadini viene prima di tutto. Prima della politica. Prima delle convenienze”.

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