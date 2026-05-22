Sarno, frasi choc in Consiglio: “Eticamente sei un maiale”. Il sindaco Squillante querela il leader FdI

SARNO. Dallo scontro politico in aula alla possibile denuncia-querela. La Giunta comunale di Sarno ha autorizzato il sindaco Francesco Squillante a procedere legalmente nei confronti del consigliere comunale di minoranza Giovanni Cocca, leader locale di Fratelli d’Italia, dopo le frasi pronunciate durante un acceso Consiglio comunale.

Al centro della vicenda ci sarebbe un duro botta e risposta tra il primo cittadino e il consigliere di opposizione. Secondo quanto emerso, durante la discussione Squillante avrebbe rivolto a Cocca la frase: “Io non vado ad ubriacarmi”. A quel punto, il consigliere avrebbe replicato con parole pesantissime: “Sei un porco, eticamente parlando sei un maiale”.

Parole che hanno fatto esplodere la tensione politica e che ora potrebbero finire all’attenzione della giustizia. La Giunta, infatti, con la deliberazione n. 93/2026 del 21 maggio 2026, ha dato il via libera al sindaco per proporre denuncia-querela nei confronti del consigliere comunale indicato nell’atto con le iniziali C.G.

Nella delibera si parla di una seduta consiliare “animata ed accesa”, trasmessa anche in diretta streaming sui canali social del Comune di Sarno e seguita da un folto pubblico. Secondo l’amministrazione, nel corso della discussione sarebbero state pronunciate espressioni offensive nei confronti del sindaco, della Giunta e dei consiglieri di maggioranza.

Non solo. Nell’atto si fa riferimento anche a un post pubblicato sul web, ritenuto diffamatorio e lesivo dell’onorabilità dell’amministrazione comunale. La Giunta richiama possibili ipotesi di reato previste dagli articoli 341 bis, 342 e 595 del codice penale, ritenendo necessario tutelare il buon nome del sindaco e dell’ente.

Il passaggio centrale della delibera è contenuto nel dispositivo finale, dove si legge che la Giunta decide:

“di autorizzare il Sindaco, p.t. del Comune di Sarno, per le motivazioni espresse in narrativa, a proporre atto di denuncia-querela nei confronti di C.G., autore di dichiarazioni oltraggiose e offensive rivolte al Sig. Sindaco ed alla sua maggioranza, rese nella seduta pubblica del Consiglio Comunale del 14/05/2026, nonché di post pubblicato sul web, ritenuti diffamatori e lesivi dell’onorabilità dell’Amministrazione comunale”.

La decisione è stata assunta all’unanimità dai componenti della Giunta presenti. L’esecutivo guidato da Squillante ha inoltre dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, motivando l’urgenza con la necessità di predisporre in tempi brevi gli atti necessari.

Il caso, dunque, rischia di spostarsi dal piano politico a quello giudiziario. Una vicenda destinata ad alimentare il dibattito pubblico a Sarno, dove il clima tra maggioranza e opposizione appare sempre più teso.