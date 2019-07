Trasporti in Campania: domani consegna 24esimo treno Jazz

Domani, mercoledì 31 luglio 2019, la consegna del 24esimo treno Jazz acquistato e messo in servizio dalla Regione Campania e ultimo della prima fase di rinnovo della flotta regionale. In occasione dell'inaugurazione, alla stazione di Salerno è in programma il viaggio inaugurale (Salerno-Napoli) con partenza alle ore 10,30 dal binario 1 della stazione di Salerno. Saranno a bordo Vincenzo De Luca Presidente della Regione Campania e Orazio Iacono Amministratore Delegato di Trenitalia, presenti Luca Cascone, Presidente Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti Regione Campania, Maria Giaconia, Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia, Pietro Diamantini, Direttore Trenitalia Regionale Campania e Molise.