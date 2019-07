McDonald's apre un nuovo ristorante a Salerno, domani la presentazione

Domani, mercoledì 31 luglio alle ore 11, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, si svolgerà la conferenza stampa per l’apertura del nuovo ristorante McDonald’s a Salerno. Tutti i dettagli dell’inaugurazione saranno delineati nel corso dell’incontro con la stampa alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del consigliere della Regione Campania Franco Picarone, dell’Assessore al Commercio Dario Loffredo e del dottor Luigi Snichelotto, amministratore della società licenziataria per i ristoranti McDonald’s di Salerno e Potenza. Il dottor Luigi Snichelotto sarà felice di brindare in vostra compagnia in occasione dell'inaugurazione ufficiale del nuovo ristorante al centro della città in programma giovedì 1 agosto alle ore 19.