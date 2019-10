Calcio Balilla, la Campania protagonista assoluta al campionato nazionale di Anagni

Si è concluso domenica 20 ottobre un weekend intenso per il campionato nazionale di calcio balilla svolto ad Anagni (Fr). Ha visto protagoniste le squadre del Nocera, Giffoni Valle Piana, Napoli, Salerno, Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Montesarchio, Apollosa e Battipaglia sia maschile che femminile, San manco Piemonte. Al campionato di serie A il Napoli si posiziona terzo mentre il Salerno arriva quarto. Nocera vince il campionato di serie B, il Giffoni Valle Piana vince il campionato di serie C. Battipaglia femminile si posiziona quarta; Montesarchio e Benevento approdano in serie A, classificandosi 3° e 4°. Grande soddisfazione per il referente nazionale Licb Francesco Sirica che elogia tutti i giocatori campani per le prestazioni e risultati raggiunti in questo weekend di calcio balilla con ben 100 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia. "Adesso siamo già a lavoro per iniziare un nuovo percorso di qualifica con un programma ben definito che si attuerà su tutta la Regione Campania per sfornare nuovi talenti ai prossimi campionati a squadre della lega italiana calcio balilla", dichiara Francesco Sirica. Un plauso particolare va al Napoli che sale sul podio nel campionato si serie A, raccogliendo un ottimo terzo posto con Mariano Federico, Simone Rossoni, Giovanni Gagliardi, Claudio Giordano, Vittorio Pezzella, Lorenzo Patetta, Rocco Di Maio. "La Licb Campania già sta attivando procedura per vincere il campionato italiano a squadre", conclude Sirica