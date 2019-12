Nasce a Sarno "Gli Orti della Cultura", promotore dell'iniziativa il maestro Beppe Vessicchio

Tradizione, cultura e scienza insieme per sostenere le eccellenze agroalimentari. Nasce a Sarno, nella sede della cooperativa agricola Danicoop, l’associazione antropica “Gli Orti della Cultura”, un’unione tra i valori della sapienza esperienziale di medici, professori ed esperti della gastronomia e tra le conoscenze del mondo della coltivazione degli agricoltori. Promotore dell’iniziativa è stato il maestro d’orchestra Beppe Vessicchio, il quale insieme ai titolari della cooperativa agricola Danicoop, la famiglia Ruggiero, al sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e al docente universitario Michele Scognamiglio, ha lanciato il progetto volto ad accrescere la peculiarità dei prodotti agroalimentari del Made in Italy, nonché teso alla salvaguardia dell’ambiente e delle antiche tradizioni agricole legate alla vita contadina. Si tratta, nello specifico, di un gruppo di lavoro composto da esperti culinari, a cui si è aggregato anche il maestro pizzaiolo Salvatore Santucci, da giornalisti professionisti quale Antonio Fiore, da agronomi quale il professore ordinario della facoltà di Agraria dell’Università Federico II Raffele Sacchi, dagli imprenditori agricoli della Danicoop- Gustarosso, dal docente di Scienze dell’Alimentazione Michele Scognamiglio e dall’Assessore alla cultura del Comune di Sarno Vincenzo Salerno. Il maestro Beppe Vessicchio, nel lodare l’iniziativa, denominata anche “Uomini, terra ed idee”, di cui si è fatto fondatore, ha sancito “Non bisogna perdere i segnali della nostra provenienza, ma bisogna creare un rapporto tra arte e scienza per conservare i valori della tradizione e la biodiversità dei prodotti. Coinvolgeremo diverse persone in questa associazione, tra cui medici e professori universitari. Negli Orti della Cultura tutto viene solcato da un comune aratro dove ognuno diventa sovescio per l’altro”. Nell'occasione è stata presentata una passata di pomodoro di semi autoctoni del territorio, con la presenza dei tanti agricoltori che da decenni coltivano il San Marzano Dop,. Nell'associazione antropica sono tanti altri i personaggi illustri pronti a dare il loro contributo. Tra di essi, anche l’autore Maurizio De Giovanni.