Nocera Superiore. Al via la disinfestazione dei plessi scolastici

Nella giornata di domani, martedì 25 febbraio, si procederà alla disinfestazione dei plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Nocera Superiore. Il provvedimento, emesso dal sindaco Giovanni Maria Cuofano, non ha alcuna correlazione con casi accertati o in via d’accertamento di contagio da ‘coronavirus’, ma più semplicemente è un’attività preventiva che richiama il vademecum delle buone pratiche da adottare in questa fase. Parallelamente, in attesa di ulteriori direttive da parte della Regione Campania, l’esecutivo a guida Cuofano sta continuando a monitorare la situazione a stretto contatto con le autorità invitando la popolazione a seguire le misure precauzionali diramate.