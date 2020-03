Cornonavirus: 50 positivi in un giorno in Molise, sindaci, segnalate contatti con Neuromed di Pozzilli

In Molise sono stati processati 450 tamponi, di cui 50 positivi (45 da cittadini residenti, 5 da altre regioni). Presso l'ospedale regionale Cardarelli di Campobasso sono ricoverati 19 pazienti, di cui 6 in terapia intensiva (2 provenienti dalla citta' di Bergamo). Sono questi i numeri forniti in serata dal presidente della Regione Molise Donato Toma, in relazione al contagio da Covid19. In relazione dei azienti ricoverati a domicilio Il governatore ha precisato che sono 19 i soggetti asintomatici attualmente ricoverati a domicilio, mentre vengono registrati 9 pazienti positivi attualmente ricoverati presso istituti privati accreditati (IRCSS Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia) di cui cinque provenienti da altre regioni. Infine sono 238 i soggetti in isolamento domiciliare, mentre i soggetti in sorveglianza sono 153. "Per quanto riguarda i casi di contagio presso l'istituto di cura Neuromed - ha dichiarato Toma - l'Asrem sta operando in queste ore il tampone a tutti i soggetti a contatto con i pazienti (medici e personale sanitario) per tentare di circoscrivere quanto piu' possibile la catena di contagio. La situazione e' dunque sotto controllo con la Asrem che sta seguendo tutte le procedure. Voglio raccomandare ai sindaci di non emettere ordinanze sull'onda delle emozioni - ha proseguito il presidente - ma di tranquillizzare la popolazione perche' stiamo facendo tutto quello che e' nelle nostre possibilita'. Rispetto al Paese i nostri numeri sono molto esigui ma non per questo siamo meno attenti. La rete ospedaliera molisana e' stata attivata e seguiremo l'evoluzione, interessando man mano tutte le strutture ospedaliere per ogni livello, ricordando che in queste ore- ha concluso Toma - chiuderemo un accordo con le strutture private convenzionate".