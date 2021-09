Covid: Sebastiani (Cnr), curva dei positivi frena la discesa

La curva dei casi positivi di Covid-19 frena la discesa a livello nazionale, mentre nelle regioni l'incidenza tende a decrescere in molti casi, mentre in altri si osservano delle oscillazioni. Lo indica l'analisi condotta dal matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "Da quattro giorni si osserva una frenata della discesa sia dell'incidenza dei positivi totali che della percentuale dei positivi ai test molecolari", rileva il matematico. "Come previsto - prosegue - la curva media degli ingressi giornalieri in terapia intensiva ha seguito quella dell'incidenza, ha raggiunto un massimo e ora e' in discesa e a breve dovrebbe iniziare a frenare". Un discorso "quasi identico", ha detto ancora il matematico, vale per la curva media dei decessi. Quest'ultima e' "di qualche giorno in ritardo rispetto a quelle degli ingressi in terapia intensiva". Nelle regioni la curva media dell'incidenza dei positivi totali cresce nella provincia autonoma di Bolzano, con un valore di 88 casi per 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni, 30% circa in piu' dei sette giorni prima; cresce anche la curva media dei ricoveri nei reparti ordinari e quella delle terapie intensive, con valori misurati al 7 settembre rispettivamente del 5% e 7%. In Abruzzo la curva media dell'incidenza dei positivi totali decresce ed e' a 46, quella media dei ricoverati si appiattisce al 6.5%, quella delle terapie intensive decresce, appiattendosi al 3% In Basilicata l'incidenza e' 63 cala del 15%. Cresce la curva media dei ricoverati e si appiattisce al 12.5% (14% il valore misurato al 7 settembre), quella delle terapie intensive cresce (3.5% il valore al 7 settembre). In Calabria l'incidenza e' 96, stazionaria; la curva media dei ricoveri nei reparti ordinari, al 19%, cresce, le terapie intensive, all'8%, decrescono. In Campania incidenza a 46, cala del 25%; la curva media dei ricoverati e' appiattita al 9.5%, quella dei ricoveri in terapia intensiva, al 5%, cresce. In Emilia Romagna incidenza a 80 cala del 10%; la curva media dei ricoverati e' stazionaria al 5%, quella delle terapie intensive, al 5.5%, e' in debole decrescita. Nel Friuli Venezia Giulia l'incidenza e' 68, stazionaria; la curva media dei ricoverati si appiattisce al 4%, quella delle terapie intensive, all'8%, cresce. Nel Lazio l'incidenza e' 45 e cala del 10%, ma frena la discesa; la curva media dei ricoverati, al 7.5%, cresce dopo aver raggiunto un minimo e quelle delle terapie intensive, al 6.5%, decresce. In Liguria l'incidenza e' 56 cala del 15%; la curva media dei ricoverati e' in calo ma si appiattisce al 4.5%, come per le terapie intensive (4%). In Lombardia la curva media dell'incidenza oscilla da qualche settimana e il valore degli ultimi sette giorni e' 37; crescono le curve dei ricoverati nei reparti (ora al 6%) e nelle terapie intensive (al 3.5%). Nelle Marche l'incidenza e' 67 cala del 20%; la curva media dei ricoverati, al 6 6%, cala, cresce quella delle terapie intensive, che inizia ad appiattirsi al 10%. In Molise l'incidenza stazionaria a 34; la curva media dei ricoverati, al 7.5%, cresce e quella delle terapie intensive e' piatta a zero. In Piemonte l'incidenza e' stazionaria a 37; le curve medie dei ricoverati e delle terapie intensive, entrambe al 3%, crescono. In Puglia l'incidenza e' 36, cala del 15%; diminuiscono la curva media dei ricoverati (all'8%) e delle terapie intensive, che si appiattisce al 4.5%. Tuttavia, osserva Sebastiani, il 7 settembre il valore misurato e' balzato al 6.5% circa. In Sardegna l'incidenza e' 89, in calo del 30%; la curva media dei ricoverati e' appiattita al 14.5%, quella delle terapie intensive, al 15%, cresce. In Sicilia incidenza in calo del 20%, con 153; le curve medie dei ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive si appiattiscono al 23% e 13% rispettivamente. In Toscana incidenza 89 cala del 15%; la curva media dei ricoverati decresce, ma si appiattisce all'8%, quella delle terapie intensive cresce e si appiattisce al 10%. Nella provincia autonoma di Trento incidenza a 41, cala del 15%; cala anche la curva media dei ricoverati e si appiattisce al 3.5%, la curva delle terapie intensive e' piatta a zero. In Umbria l'incidenza e' stazionaria a 78; la curva media dei ricoverati e quella delle terapie intensive, dopo una diminuzione, si appiattiscono al 7%. In Valle d'Aosta l'incidenza e' 20 cala del 25%; valori molto bassi dei ricoverati, circa all'1%, curva delle terapie intensive piatta a zero. In Veneto la curva media dell'incidenza oscilla da qualche settimana, con un valore di 87 negli ultimi sette giorni; la curva media dei ricoverati, al 3.5%, cresce, quella delle terapie intensive e' piatta al 4.5%.