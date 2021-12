Turismo: infiltrazioni in Riviera romagnola, blitz tra Puglia, Campania e Lombardia

Sei misure cautelari personali, di cui due in carcere e una ai domiciliari, sono state eseguite dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini nell'inchiesta che coinvolge anche Puglia, Campania e Lombardia sul tentativo di infiltrazione nel settore turistico-ricettivo della provincia riminese.Al centro dell'inchiesta, chiamata 'Paper Moon 2', un gruppo di origine campana. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di beni, estorsione, usura, attività finanziaria abusiva, furto aggravato, detenzione abusiva di armi, truffa e anche di favoreggiamento della prostituzione, simulazione di reato e falso ideologico del privato in atto pubblico. Disposto il sequestro di beni di valore superiore a 200mila euro. Sono in corso 13 perquisizioni domiciliari e presso sedi di società.