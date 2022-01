Angri. Sicurezza: installate nuove telecamere di videosorveglianza presso le scuole

Installate nuove telecamere di videosorveglianza presso le scuole. Nella mattinata di ieri si sono concluse le procedure di installazione di 20 telecamere esterne aI plessi scolastici sul nostro territorio. Nello specifico presso: Primo Circolo Didattico | Via Adriana; Terzo Circolo Didattico | Via Lazio NORD/EST, Via Lazio SUD/OVEST, Via Nazionale, Via D. Alighieri; Scuola Secondaria di I Grado “Galvani/Opromolla” | Via D. Alighieri; Istituto Comprensivo “Don Enrico Smaldone” | Viale Europa, Via L. Da Vinci, Via Stabia SUD e Via Stabla NORD.

L’intervento è rivolto alle scuole nell’ambito del progetto Scuole Sicure, con lo scopo di incrementare la sicurezza della comunità scolastica, alunni e personale, e fungere da deterrente contro furti e spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo gli atti vandalici subìti dalle scuole di Angri negli ultimi due anni, si è proceduto così ad nuova dotazione per migliorare l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, coadiuvando, inoltre, il lavoro delle forze dell’ordine quando risulta necessario.