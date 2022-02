Entro il 2040 più anziani e solitudine, serviranno + 200mila badanti

Nel 2040 le famiglie over 70 monocomponenti passeranno dai 3,5 milioni attuali ad oltre 5 milioni, arrivando a rappresentare la metà di tutte le famiglie monocomponenti. Il terzo Rapporto annuale Domina affronta la questione demografica degli italiani e la necessità di trovare una soluzione per l'assistenza e la cura dei non autosufficienti, poiché, nell'ottica di mantenere lo stesso livello di assistenza, e quindi mediamente 12 assistenti ogni 100 famiglie monocomponenti over 70, sarà necessario incrementare l'attuale presenza di badanti di circa 200mila unità. L'incremento medio di personale legato all'assistenza è del 44%, ma -spiega una nota- in alcune regione la percentuale è decisamente maggiore, ad esempio in Campania dalle 20 mila assistenti attuali si registrerà un incremento di oltre il 70%. Considerando la spesa attuale delle famiglie per le badanti regolari (3,9 miliardi), l'associazione Domina stima che l'aumento del personale domestico legato all'assistenza porterà le famiglie a spendere oltre 5,5 miliardi tra retribuzione, contributi e Tfr (+42%). In termini assoluti a spendere di più saranno le regioni a maggiore presenza di badanti come la Lombardia (969 milioni di euro) o l'Emilia-Romagna (673 milioni). Ma si segnala un aumento notevole anche nella spesa in regioni come la Campania (212 milioni), Sardegna (319 milioni) e Trentino Alto Adige (138 milioni) dove si registra una previsione di assistenza elevata. Secondo Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina, "l'allungamento della vita e la maggiore frammentazione familiare, rende la gestione delle persone anziane più incerta e difficile. Le famiglie saranno sempre più costrette ad assumere personale legato all'assistenza, per questo hanno bisogno oltre che di personale adeguato e preparato, anche di essere supportate sulla gestione e sui costi di questa assistenza. Concedere maggiori sgravi a queste famiglie è fondamentale per rendere l'assistenza più sicura".