A Maiori in Costiera Amalfitana arriva il "Carnevale a primavera"

Due sfilate, due weekend di festa e una serie di eventi predisposti per celebrare un insolito "Carnevale a primavera". È quanto accadrà a Maiori (Salerno) quando in strada sfileranno i carri allegorici che i maestri della cartapesta hanno realizzato lo scorso inverno. Opere modellate lungo il filo conduttore del "Viaggio", tema a cui si ispira quest'anno la 48esima edizione del Gran Carnevale di Maiori. E per l'occasione è prevista anche una importante joint venture con alcuni dei Carnevali Storici d'Italia come Viareggio, Foiano della Chiana e Palma Campania che saranno in Costiera per miscelarsi con le loro coreografie alle musiche e ai colori della festa maiorese. La parata del carnevale con i carri allegorici ed i gruppi coreografici, sarà in strada il pomeriggio di domenica 8 maggio (dalle 16:30 alle 20:30) per poi ripetersi domenica 15, quando i tre carri allegorici ed i gruppi coreografici sfileranno lungo il percorso compreso tra via Nuova Chiunzi - Lungomare - Porto Turistico. Con le opere in cartapesta dei maestri di Maiori (Mama Africa dell'associazione A.D.S; Navigando tra i social, questo viaggio… ci piace! dell'associazione Gli Invisibili; Verso una nuova Meta dell'associazione Monelli, liberamente ispirato a Facebook), sfileranno anche la mascherata di gruppo "I Have a dream" di Silvano Bianchi, vincitore della sua categoria al carnevale di Viareggio 2022, la Parata Disney Valdichiana del Carnevale di Foiano della Chiana e la Quadriglia del Carnevale Storico di Palma Campania "Aizz Aizz Aizz, Accost Accost Accost, A Costiera Nost!" a cura dell'associazione "I Gaudenti". La festa per il 48esimo Gran Carnevale di Maiori prenderà il via sabato 7 maggio alle 18 a Palazzo Mezzacapo con il gioco a quiz "Se lo sai, rispondi!" a cura dell'associazione Papersera e a seguire esposizione dei carri allegorici al porto turistico. La festa proseguirà domenica mattina con il trasferimento dei carri allegorici in via Nuova Chiunzi a partire dalle 11:30 e alle 16:30, prima della sfilata, il concerto della U.S. Naval Forces Europe and Africa Band sul Lungomare di Maiori. Gli eventi del Gran Carnevale torneranno sabato 14 maggio alle 20 con i balli di Latino Americani a cura del gruppo Havana Dance presso il Porto Turistico. Domenica 15 maggio ultima sfilata dei carri allegorici sempre lungo il percorso compreso tra Via Nuova Chiunzi - Lungomare - Porto Turistico. A partire dalle 16:30 andrà in scena l'ultima parata del carnevale con i carri allegorici ed i gruppi coreografici. I due weekend di festa si concluderanno come sempre con premiazione dei carri e dei gruppi di ballo. Per l'occasione Travelmar, nei giorni 8 e 15 maggio ha predisposto per le 20:30 una corsa aggiuntiva via mare da Maiori verso Salerno con fermate intermedie a Cetara e Vietri sul Mare.