Cava dé Tirreni. Nuova vita alle case popolari, incontro con i residenti per illustrare il progetto

Stamattina, il Sindaco Vincenzo Servalli e l’Assessore ai lavori pubblici Nunzio Senatore, accompagnati dai tecnici comunali, hanno illustrato ai residenti gli importanti interventi di ristrutturazione delle case popolari di Pregiato, le cosiddette case colorate, e degli altri due comparti di Passiano e Santa Maria del Rovo, che saranno cantierizzati giovedì 29 settembre.

Dopo la fase della progettazione esecutiva e del bando per l’assegnazione dei lavori, prendono il via i progetti finanziati dalla Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 104 del 12 novembre 2021, inerente al Programma di Rigenerazione Urbana.

Nel dettaglio, i 9.664.504,8 euro, sono stati ripartiti in 2.993.216,24 euro per la sistemazione degli alloggi di Santa Maria del Rovo e di Passiano, mentre 6.671.288,56 euro invece saranno utilizzati per le palazzine di Pregiato.

“Sono particolarmente soddisfatto per tutti i residenti delle palazzine – afferma il Sindaco Servalli – un altro impegno importante assunto dalla nostra amministrazione è stato mantenuto. Con i circa 10 milioni di euro ottenuti dalla regione diamo una risposta definitiva ai problemi che ha dovuto subire chi abita in queste case, fin dalla loro realizzazione”.

I lavori di efficientamento energetico, riguarderanno impermeabilizzazione e cappotto termico, intonaco, tinteggiatura, copertura, sostituzione infissi esterni, vetrate termoisolanti, sostituzione caldaie, integrazione e completamento locali piano terra, gli impianti esterni, le fognature.