Progetto Sarno vince la Coppa Italia regionale di calcio a 5 femminile e entra nella storia

Il Progetto Sarno scrive la storia: vince la Coppa Italia. In un'atmosfera bellissima, andata in scena al PalaCercola, le ragazze del Progetto Sarno soffrono fino all’inverosimile ma alla fine portano finalmente a casa la Coppa Italia. Erano trascorsi due anni precisi, da quel lontano 6 gennaio 2022, quando un portiere strepitoso ed un ottimo Teano strapparono la coppa alla favorita Sarno. Il giorno dopo, smaltita l’amarezza, capitan Vicedomini e company giurarono che prima o poi, quella benedetta coppa, sarebbe tornata nella bacheca societaria. Oggi, per vincere, ed avere ragione di un ottimo Mondragone, le granatine hanno dovuto sudare fino all’ultimo secondo. Poco importa, perché alla fine è arrivata la vittoria e tutti, ma proprio tutti, l’hanno dedicata al grande Presidente Ciro Caiazzo, visibilmente emozionato ben oltre la norma. Grande presidente...questa coppa è tutta tua.

La gara

Il Progetto Sarno succede al Gelbison. La capolista solleva a Cercola la Coppa Campania di C femminile e vola alla fase interregionale. Contro la Lady Mondragone nel primo tempo decide Mercogliano, poi De Maio su penalty nella ripresa costringe Spinosa a lanciare il power play incentivato dall’1-2 targato Petrillo: l’arrembaggio granata tiene tutti col fiato sospeso con una palla goal nel finale. Il 31 gennaio ed il 14 febbraio la compagine salernitana se la vedrà con la corrispettiva molisana nel primo step nazionale.