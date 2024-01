Sarno piange Gaetano Squillante, si è spento a 63anni

Sarno piange Gaetano Squillante, una persona buona e sempre disponibile con tutti:. Se n'è andato improvvisamente, nel pomeriggio di oggi, nella sua casa di Episcopio. Manager di lunga data nel mondo dello spettacolo , organizzatore di eventi e feste, si occupava da anni del montaggio del service per tanti grandi eventi. Un nome comune in città, una persona garbata e mai fuori posto, sempre pronta e disponibile per tutti, un lavoratore instancabile. Amava il suo lavoro e lo faceva con grande amore. Organizzatore storico dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo ad Episcopio. Non c'era un evento a Sarno dove non era presente lui, con il suo service e il suo palco.

Oggi la sua ultima passeggiata, insieme alla moglie come ogni giorno, per la frazione di Episcopio, la sua Patria, il luogo dove viveva da sempre, insieme alla moglie che amava sopra ogni cosa. Gaetano lascia un grande vuoto, non solo nella sua famiglia, alla moglie Esmeralda e al figlio Roberto, ma nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto. Ciao Gaetano, grazie per la tua bella e sincera amicizia che hai donato a tutti quelli che ti sono stati accanto. Sono tanti i ricordi, immagini ancorate nel nostro cuore, che nessuno di noi dimenticherà mai. Buon viaggio amico mio resterai per sempre impresso nel mio cuore ed in quello dei tuoi amici veri.