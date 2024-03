Sarno. Inaugurata l'oasi del Voscone, riqualificata e rifunzionalizzata

Inaugurazione Oasi del Voscone riqualificata e rifunzionalizzata dal Parco Regionale del bacino idrografico del fiume Sarno con fondi della Regione Campania.

Si tratta di un'area verde di 95 ettari ora recuperata e liberamente fruibile dalla collettività grazie a un progetto sinergico che ha visto coinvolti Comune di Sarno, Parco Regionale e Regione Campania.

Un punto di ritrovo all'aperto per bambini e adulti e con un percorso attrezzato per gli sportivi in bici.

Un polmone verde da difendere e tutelare, che potrà regalare momenti di svago, sensazioni di libertà e un panorama mozzafiato ai nostri cittadini e a tutti coloro che sceglieranno di frequentarlo.

Un’oasi di verde, natura e libertà.

"Questa è un'oasi unica, per bellezza e varietà di attrazioni -hanno dichiarato il Presidente del Parco Regionale Antonio Crescenzo, l'Assessore Francesco Squillante e il Presidente di SMA Campania Tommaso Sodano -. Per noi è un'autentica gioia riconsegnarla alla città dopo gli incendi e gli atti vandalici dei mesi scorsi. Un percorso giunto a termine grazie a un lavoro sinergico, che ha impegnato Comune, Parco Regionale e Regione Campania".