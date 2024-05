Agli studenti di Castel San Giorgio una guida per affrontare i pericoli di Internet

di Carmine Pecoraro

Venerdì 24 maggio alle ore 10.30, in aula consiliare,

la presentazione alle scuole del territorio di Avanti Tutta! l'importante vademecum

per genitori, educatori e studenti.

«Internet è sicuramente uno strumento che ha rivoluzionato le nostre vite, un importante motore di progresso dalle molteplici opportunità, - spiega il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara -

ma è anche pieno di insidie e pericoli e per questo abbiamo voluto, con l'assessore alla Pubblica Istruzione Antonia Alfano, in sinergia con le istituzioni scolastiche e grazie al sostegno economico di tante attività commerciali del nostro territorio, una pubblicazione da offrire ai ragazzi di Castel San Giorgio. Ad essere coinvolti nella progettualità tutti gli studenti dalle classi quarte di scuola primaria alle classi terze di scuola secondaria di primo grado-continua il sindaco Paola Lanzara -.

Grazie alla casa editrice I Quindici, storicamente impegnata nella produzione di libri dedicati all'infanzia ed ai giovanissimi, siamo certi che Avanti tutta! aiuterà i nostri ragazzi ad affrontare al meglio il variegato e affascinante mondo di internet, social compresi».

Avanti Tutta! è una pubblicazione di grande attualità e importanza sociale e educativa che insegna a bambini e ragazzi a utilizzare Internet correttamente, per informarsi e per comunicare, per studiare e per divertirsi, però con la massima attenzione. Inoltre, ai genitori e agli educatori, sono dedicate pagine di consigli per aiutare i figli a proteggersi dai possibili pericoli che si possono incontrare con un uso ingenuo e inconsapevole di Internet.

La guida sarà distribuita, nei prossimi giorni, a circa 900 studenti di Castel San Giorgio.

