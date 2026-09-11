Forza Italia, Scafati al congresso regionale con Ciliberti e alcuni giovani. Ma Aliberti e gli altri amministratori assenti: “Il partito regionale deve interrogarsi”

Scafati era presente al primo congresso regionale di Forza Italia, celebrato a Napoli, ma la rappresentanza della città è stata affidata al commissario cittadino Luca Ciliberti e ad alcuni giovani militanti. A pesare politicamente è stata, invece, l’assenza del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, figura storica di Forza Italia nel territorio salernitano, insieme a quella degli altri rappresentanti istituzionali del partito in città.

Un’assenza che lo stesso commissario cittadino definisce “rilevante” e sulla quale invita il partito regionale ad aprire una riflessione. Ciliberti, nella sua nota, ribadisce innanzitutto la presenza di Scafati al congresso e la piena adesione alla linea politica del riconfermato segretario regionale Fulvio Martusciello.

Ma il passaggio più significativo riguarda proprio il rapporto tra il partito regionale e gli amministratori scafatesi, a partire dal primo cittadino Pasquale Aliberti. Un tema che Ciliberti pone all’attenzione della nuova dirigenza regionale proprio mentre Forza Italia si prepara a una fase di rilancio e di riorganizzazione sul territorio.

Di seguito la nota integrale del commissario cittadino di Forza Italia Scafati, Luca Ciliberti:

«Mi preme precisare che Scafati era presente al congresso regionale di Forza Italia a Napoli rappresentato da me in qualità di commissario cittadino e da diversi giovani ancora ricchi di passione e fede nella politica. Un congresso partecipato, variegato, intenso che ha visto la nostra partecipazione limpida ed uniforme alla linea della mozione a favore del riconfermato segretario regionale Fulvo Martusciello. Restando così coerente e forte nella facoltà di poter rappresentare anche la nuova linea di indirizzo del segretario e di poter procedere nella imminente strada della creazione del partito a Scafati aperto a iscritti, militanti ed appassionati vecchi e soprattutto nuovi! Tengo altresì a precisare la rilevante assenza legittima dei nostri rappresentanti istituzionali e soprattutto quella dal peso specifico più importante del nostro primo cittadino Pasquale Aliberti, figura politica storica di Forza Italia tra le principali di tutta la provincia di Salerno , con tutto il rispetto per altri sindaci presenti ed a chiarire dal mio punto di vista che il partito regionale, deve interrogarsi con dovizia e porre una riflessione attenta al fine di continuare il dialogo costruttivo con chi rappresenta un una città così importante come Scafati e rappresenta per il presente ed il futuro, un valore aggiunto per la politica di Forza Italia».

Il messaggio politico che arriva da Scafati è dunque duplice. Da una parte, Ciliberti rivendica la partecipazione al congresso e la collocazione del commissariato cittadino sulla linea del segretario regionale Martusciello. Dall’altra, pone sul tavolo il tema dell’assenza degli amministratori scafatesi e, soprattutto, del sindaco Aliberti.

Un passaggio che appare particolarmente significativo alla luce delle parole utilizzate dallo stesso commissario, che definisce Aliberti una “figura politica storica di Forza Italia” e una presenza dal “peso specifico più importante”, chiedendo al partito regionale di interrogarsi e di mantenere aperto un dialogo costruttivo con chi rappresenta una città considerata strategica per il futuro di Forza Italia in provincia di Salerno.

La nota arriva, inoltre, in una fase nella quale il partito regionale punta a rafforzare la propria presenza sui territori. Lo stesso Martusciello, dopo la riconferma alla guida di Forza Italia in Campania, ha indicato tra gli obiettivi quello di consolidare il ruolo del partito e puntare a diventare la prima forza politica della regione.

In questo scenario, Scafati rappresenta inevitabilmente un nodo politico importante. E la presa di posizione di Ciliberti sembra voler aprire proprio su questo un confronto con la dirigenza regionale: da una parte la volontà di costruire un partito cittadino “aperto a iscritti, militanti ed appassionati vecchi e soprattutto nuovi”; dall’altra la necessità, evidenziata dal commissario, di coinvolgere pienamente chi oggi rappresenta istituzionalmente la città.

L’assenza di Aliberti e degli altri amministratori, dunque, non viene liquidata da Ciliberti come un semplice dato di cronaca, ma diventa nella nota un elemento sul quale il partito regionale è chiamato a riflettere in vista della nuova fase politica.