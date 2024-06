Sport da combattimento. The best of the best: un oro e due argenti per gli atleti Sarnesi agli Europei

Sabato 15 giugno si è svolta la 8°edizione di THE BEST OF THE BEST targata IKTA ITALIA nell anfiteatro del Parco degli ulivi a Civitavecchia. Un evento che ha visto atleti di tutta Italia, nonché provenienti dal Brasile, Olanda, Inghilterra, Francia e Germania, contendersi i titoli Europei ed Intercontinentali di KICK Boxing, K1, MMA, Full Contact e Free Boxing. L'evento ormai si sviluppa in tre giorni di intenso lavoro alternato tra stage tecnico e competizioni. Sabato, in qualità di IKTA CAMPANIA, era presente l'Asd FIT & SPORT CLUB di Sarno con Angelo ESPOSITO che si intendeva il titolo THE BEST FIGHTERS Nell MMA, cat 73 kg e Gaia BASELICE nella Free Boxing cat 70 kg per il titolo THE BEST FIGHTERS. È stata Gaia la prima a combattere, reduce da un mese di stop, nn è voluta saltare l'appuntamento ormai divenuto un "MUST" per gli atleti. Match tiratissimi che l'hanno portata, a conquistare il primo Argento nei 70 kg. Ha poi ripreso il suo ritmo e dopo una ora ha combattuto in una altra categoria, 75 kg, ed anche un questa ha strappato l'Argento alla padrona di casa... Ora sappiamo di cosa è capace la determinazione. Dobbiamo solo correggere alcune sfumature. Alle 20 é entrato in gabbia Angelo Esposito, già Campione Italiano WPKA di free boxing, titolo conquistato al The Best of The Best di 3 anni fa, questa volta Nell MMA Light. Finale, Un Macht di due round con un forte atleta romano. Hanno combattuto fino all ultimo secondo. Entrambi si sono concentrati sulla lotta, ma in questo contesto gli insegnamenti del Maestro Gianni Izzo hanno fatto la differenza. Esposito si è così conquistato il TITOLO THE BEST FIGHTERS 2024 MMA. E lo spettacolo che hanno offerto è stato tra i più belli della serata. Ora l appuntamento è a Sarno il 29 giugno dalle 9 alle 13, al Parco della Memoria per FITNESS IN THE PARK. Allenamenti gratuiti con i nuovi Campioni e varie discipline di fitness, con giochi ed animazioni. Ingresso gratuito.

