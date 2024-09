Il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara eletta nel consiglio nazionale dell'ALI, l' associazione delle Autonomie Locali Italiane.

Questa mattina a Roma, nel corso della XX Assemblea del sodalizio, svoltasi nella bellissima e storica cornice della sala Giulio Cesare del Campidoglio, il primo cittadino di Castel San Giorgio è stata eletta nel consiglio nazionale dell'associazione. Sono particolarmente fiera ed orgogliosa di rappresentare Castel San Giorgio e tutti i miei concittadini in questa prestigiosa associazione la cui mission è quella dell' ascolto e della valorizzazione dei territori, attraverso la promozione dell' autonomismo positivo senza mai dismettere l'idea di unità nazionale.

I miei auguri di buon lavoro vanno al neo presidente, eletto per acclamazione, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A lui l'onere di portare avanti l'ottimo lavoro svolto negli ultimi 6 anni dall'europarlamentare Matteo Ricci.

Gualtieri saprà guidare al meglio l'associazione che dovrà continuare a consolidare il lavoro svolto finora, sostenendo gli enti locali e mantenendo un dialogo costruttivo con il Governo centrale, nell’obiettivo comune di costruire un’Italia più forte, solidale e moderna.

Un grazie al sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe Presidente di ALI Campania per la fiducia e la stima, un augurio di buon lavoro a tutti i colleghi sindaci della Provincia di Salerno che oggi a Roma hanno condiviso con me questa importante pagina di vita politica e amministrativa.

Noi sindaci con le nostre rispettive amministrazioni comunali siamo sempre in prima linea, rispondendo alle esigenze quotidiane delle comunità e affrontando anche sfide straordinarie.

Sono certa che con l' Ali riusciremo ad ottenere ottimi risultati.