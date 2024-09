San Valentino Torio. Disinquinamento del canale Fosso Imperatore: manca poco al completamento della rete fognaria

Ad un passo da un risultato storico: il disinquinamento del canale Fosso Imperatore.

"Ed ecco la "Rete fognaria a Fosso Imperatore", proseguono i lavori per la rete fognaria lungo il Canale Fosso Imperatore. - spiega il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese -

Un' opera che ci consentira' di completare il disinquinamento del Fiume Sarno e dei canali affluenti come il Fosso Imperatore.

Con le rete fognaria che abbiamo realizzato nei mesi passati, abbiamo gia' eliminato tutti gli scarichi nel Canale Casatori (anche Canale del Mulino), nel Canale San Marino è nel Sarno.

Manca solo il collettamento della zona Nord del nostro paese che si completera' nei prossimi mesi con l' ultimazione della rete fognaria che vedete nelle foto.

Un' opera finanziata ancora una volta dalla Regione Campania del Presidente De Luca, in sinergia con Provincia di Salerno, Ente Idrico Campano, Gori e Comune.

Oggi abbiamo effettuato sopralluogo insieme all' Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero che ha seguito il procedimento, e come vedete i lavori sono in corso nei pressi di Via Zeccagnuolo, proprio in territorio di San Valentino Torio.

Seguiremo con attenzione, ma confidiamo nella celerita' delle imprese coinvolte e di tutti gli enti preposti.

Fra qualche mese avremo raggiunto un risultato storico".