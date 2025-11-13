Un futuro sostenibile per la Costa d’Amalfi: venerdì confronto pubblico a Minori con il M5S

Sarà dedicato al futuro del territorio della Costiera Amalfitana l’incontro pubblico promosso dal Movimento 5 Stelle dal titolo “Quale futuro per il territorio della Costa d’Amalfi. Una nuova prospettiva nel programma del Movimento 5 Stelle”, in programma venerdì 14 novembre alle 18 presso l’aula consiliare del Comune di Minori, in piazza Cantilena.

All’appuntamento, che vedrà la partecipazione di amministratori locali e del candidato al consiglio regionale Giuseppe Iozzino, interverranno Alessio Serretiello, consigliere comunale di Vietri sul Mare, Arturo Terminiello, consigliere comunale di Praiano, e Michele Langella, consigliere comunale di Minori.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Minori, Andrea Reale, mentre le conclusioni saranno tratte dallo stesso Giuseppe Iozzino.

L’incontro rientra nel programma di approfondimento e confronto territoriale del Movimento 5 Stelle, in vista delle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre prossimi, con l’obiettivo di discutere criticità e prospettive di sviluppo sostenibile per la Costiera amalfitana.

«È il momento di costruire una visione condivisa per la nostra costa, basata sulla sostenibilità, sulla tutela dell’ambiente e su una pianificazione che guardi al futuro - ha dichiarato Alessio Serretiello -. Siamo contrari a opere che rischiano di compromettere in modo irreversibile l’equilibrio fragile del territorio e la qualità della vita dei residenti. Diciamo invece sì a un serio piano di disinquinamento del tratto costiero, da attuare con soluzioni condivise con la cittadinanza, non impattanti e realmente rispettose del paesaggio e dell’identità della Costiera Amalfitana. Solo attraverso il confronto e la partecipazione possiamo immaginare uno sviluppo che metta al centro le persone e non gli interessi di pochi».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Terminiello: «Oggi più che mai bisogna guardare alla Costa d'Amalfi non solo come ambita meta turistica di pregio, ma soprattutto come luogo dove i cittadini che la vivono 365 giorni l'anno possono farlo avendo la garanzia di tutti i servizi accessori garantiti dallo stato di diritto, e parlo del trasporto pubblico, di un ospedale funzionale, poter accedere alla pubblica spiaggia senza dover impegnare un rene per poterlo fare, una rimodulazione del comparto extralberghiero, oltre ancora a tante altre cose che sono sotto gli occhi di tutti da tempo e che rischiano di far diventare nel tempo questo anglo di paradiso tra i piú belli al mondo un mero luogo di villeggiatura».

A sua volta, Giuseppe Iozzino ha sottolineato: «La Costiera amalfitana è un patrimonio unico che va tutelato. Occorre mettere in campo politiche concrete di sviluppo sostenibile, coinvolgendo cittadini, amministratori locali e operatori economici. Il nostro obiettivo è promuovere un modello di crescita che salvaguardi l’ambiente, valorizzi le eccellenze locali e prevenga interventi invasivi e dannosi come la costruzione di nuovi tunnel o l’allargamento del porto di Salerno senza una reale partecipazione della comunità».

L’incontro sarà aperto al pubblico e costituirà un’occasione di confronto diretto con cittadini, amministratori e operatori del territorio, per delineare una nuova prospettiva di sviluppo equilibrato e sostenibile per la Divina.